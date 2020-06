Blutspende in Mittelbuch statt in Kapfhalle

Der für Donnerstag, 2. Juli, angekündigte Blutspendetermin findet in der Mehrzweckhalle in Mittelbuch statt. Ursprünglich vorgesehen war die Kapfhalle in Ochsenhausen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stehe die Kapfhalle derzeit nicht zur Verfügung, daher weiche der Blutspendedienst des DRK auf die Mehrzweckhalle in Mittelbuch aus. Von 14.30 Uhr bis 19:30 Uhr können Freiwillige nach vorheriger Terminreservierung ihr Blut spenden. Die Terminreservierung unter ist notwendig, um die Abstandsregeln einhalten zu können und die Besucherströme effektiv steuern zu können, so das DRK. Damit können nach den bisherigen Erfahrungen des DRK auch die Wartezeiten reduziert werden. Für Blutspender bestehe kein erhöhtes Risiko, sich auf Blutspendeterminen mit dem Coronavirus anzustecken, betont das DRK. Bereits seit geraumer Zeit würden Maßnahmen ergriffen, die eine größtmögliche Sicherheit aller Anwesenden bei den Spendeterminen gewährleisten.