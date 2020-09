Der DRK-Blutspendedienst weist nochmals auf den Blutspendetermin am Donnerstag, 10. September, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Kapfhalle in Ochsenhausen hin. Besonders in den Sommermonaten seien Blutkonserven knapp. Als zusätzlichen Anreiz verlost der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg und Hessen vom 3. August bis 11. September jede Woche unter allen Blutspendern einen Gasgrill und drei Grillschürzen. Die Blutspende findet aktuell ausschließlich mit vorheriger Terminreservierung statt. Spender können sich online ihren Blutspendetermin reservieren: https://terminreservierung.blutspende.de/m/ochsenhausen-kapfhalle. Bei Rückfragen können Spender und Interessierte sich an die kostenlose Hotline unter 0800/1194911 wenden.