Blüher referiert über 5G-Mobilfunk

Der Kneippverein Ochsenhausen bietet am Freitag, 16. Oktober, 19 Uhr, eine Informationsveranstaltung zum Thema 5G-Mobilfunk im Gasthaus Adler in Ochsenhausen an. Referent ist Wolfgang Blüher, Sprecher des Mobilfunk-Regionalforums Bodensee/Oberschwaben. Bei der Veranstaltung geht es unter anderem um diese Fragen: Welche Auswirkungen hat der 5G-Mobilfunkstandard auf die Gesundheit von Menschen und Tieren sowie auf die Umwelt? Was kommt mit dem neuen 5G-Mobilfunkstandard auf uns zu? Blüher sei kein Feind von Technik und Mobiltelefonen, heißt es in der Ankündigung. Aber er zeige Wege auf, wie durch eine bessere Verteilung der Funkanlagen und geschickte technische Konzepte die Strahlung auf einen Bruchteil reduziert werden könne. Die Teilname ist kostenfrei. Spenden sind erwünscht. Um Anmeldung per E-Mail an RainerSchick@yahoo.de wird gebeten.