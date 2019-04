Blick ist jetzt nach vorn gerichtet

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben auch das zweite Play-off-Halbfinalspiel in Bergneustadt mit 3:1 gewonnen. Damit stehen die Oberschwaben zum zweiten Mal in Folge im Finale um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft, das am 25. Mai in der Frankfurter Fraport-Arena ausgetragen wird. Der Gegner dort ist Düsseldorf-Bezwinger 1. FC Saarbrücken.

Alle vier Matches gingen 3:0 aus, obwohl sie zumeist umkämpft waren. Am wenigsten vielleicht noch das zweite Spiel, das mit einer unerwarteten Niederlage von TTF-Frontmann Hugo Calderano gegen einen nahezu fehlerfrei agierenden Paul Drinkhall endete. Da fand der Brasilianer nicht in sein Spiel. „Hugo war beim Bundesligaspiel in Bergneustadt nicht dabei, er kannte die Halle nicht und reagiert auf ungewohnte Tische und Bälle manchmal etwas sensibel“, erklärte TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. Für diese These sprach auch sein 3:0-Hinspielerfolg über den Engländer vor zwei Wochen in Ehingen. „Gegen Drinkhall war heute nichts drin, umso bewundernswerter, wie er dann im zweiten Spiel gegen Benedikt Duda mit viel Willenskraft den Schalter umgelegt hat“, so Pejinovic.

Als Calderano gegen Drinkhall patzte, lagen die TTF bereits mit 1:0 in Front. Simon Gauzy hatte nämlich TTC-Spitzenspieler Duda in die Knie gezwungen. Eigentlich hätte es nach einem deutlichen und einem knappen Satzgewinn sogar eine klare Sache werden können, doch der 24-jährige TTF-Franzose machte es nach einer 7:1-Führung im dritten Durchgang noch mal spannend und gewann erst in der Verlängerung. Es folgte Drinkhalls Sieg zum 1:1-Pausenstand.

Doch auch die lautstarken Fans des Gastgebers konnten nicht verhindern, dass ein sehr fokussierter Stefan Fegerl – ähnlich stark wie im ersten Spiel – Alvaro Robles nach zwei klaren und einem knappen Satz zum vorentscheidenden 2:1 in die Schranken wies. Dann folgte der zweite Auftritt Calderanos gegen Duda, der den Finaleinzug der TTF besiegelte. Im Duell der Einser ließ der Ochsenhauser dem deutschen Nationalspieler keine Chance. Nach insgesamt zwei Stunden und fünf Minuten durften die Spieler, die Verantwortlichen und die mitgereisten Fans den verdienten Einzug ins DM-Endspiel bejubeln.

Titel nach Ochsenhausen holen

Dmitrij Mazunov, der in seiner ersten Saison als Cheftrainer mit dem Pokalsieg bereits einen Titel geholt hat, war hochzufrieden. „Wir waren sehr gut vorbereitet und haben in beiden Spielen als Mannschaft überzeugt, deshalb stehen wir verdient im Endspiel“, so Mazunov. „Bei Play-offs ist natürlich vieles Kopfsache und da kann dann auch mal was daneben gehen wie bei Hugos erstem Match. Natürlich bin ich froh, dass wir uns das Doppel erspart haben, doch auch da hätte ich eine gute Chance für uns gesehen, auch wenn Drinkhall/Robles ein gutes Doppel spielen.“ Der Blick ist bereits jetzt nach vorn gerichtet. „Wir freuen uns auf ein schönes Finale gegen Saarbrücken mit seinem Topmann Franziska und wollen jetzt natürlich den Titel nach Ochsenhausen holen“, so Mazunov. „Nun konzentrieren sich die Spieler erst mal auf die WM, aber kurz danach geht es richtig los mit den Vorbereitungen für das Finale.“

„Wir freuen uns natürlich, dass wir nun auch den Einzug ins Meisterschaftsendspiel geschafft haben und in Frankfurt dabei sind“, sagte Kristijan Pejinovic. „Kompliment an alle Spieler und das Trainerteam. Wir haben heute aufgrund einer sehr guten Mannschaftsleistung gewonnen, jeder hat einen Punkt zum Erfolg beigetragen.“