Bläserjugend leistet großes Pensum

Bei der Jahreshauptversammlung der Bläserjugend des Kreisverbands (KV) Biberach haben Tätigkeitsberichte und Wahlen im Vordergrund gestanden. Delegierte aus 54 Mitgliedsvereinen haben an der Versammlung in der Turn- und Festhalle am Sonntagmorgen teilgenommen. Die Vorstandsmitglieder um KV-Jugendleiter Bruno Schiele haben im vergangenen Jahr ein riesiges Pensum bei der Organisation der Veranstaltungen geleistet.

Mit flotter Musik eröffnete Christoph Mohr mit der gemeinsamen Jugendkapelle 2gether aus den Musikvereinen (MV) Mittelbuch, Ringschnait und Fischbach die Versammlung. KV-Vorsitzender Michael Ziesel konnte gut 100 Gäste begrüßen, darunter Ortsvorsteher Karl Wohnhas, den Vorsitzenden der Stiftung Jugendförderung, Anton Hettich, sowie den Vorsitzenden des MV Mittelbuch, Wolfgang Spengler.

In seinem Tätigkeitsbericht blickte KV-Jugendleiter Bruno Schiele auf die letzte Hauptversammlung und den Jugendmusiktag in Mettenberg zurück, wo sich 617 junge Musiker in Kapellen, Ensembles oder kleinen Gruppen einer Jury stellten. „Ein großes Lob hat es dabei von der Jury gegeben“, sagte Schiele. „Die Herren Wertungsrichter lobten das hohe musikalische Niveau, die Organisation und die hervorragende Jugendarbeit. Bei den D-Kursen haben 500 Musiker die Prüfung abgelegt. Die jungen Musiker seien insgesamt sehr gut vorbereitet gewesen. Annika Rau, der die Organisation obliegt, habe hier wieder einen hervorragenden Job gemacht. Freudig erwähnte er auch das Projektorchester in den Herbstferien in Uttenweiler. „Hier haben 50 junge Musiker unter Leitung von Joseph Hayd ein tolles Konzert einstudiert“, so Schiele. Weiter berichtete er vom Oberschwäbischen Jugend-Blasmusikfestival und dem neu gestarteten ADM-Kurs. Hier werden über zwei Jahre hinweg elf neue Dirigenten ausgebildet. Dank sprach er allen Sponsoren für die finanzielle Unterstützung aus. Besonders erwähnte er die Kreissparkasse Biberach, die EnBW und den Musikverlag Rundel aus Rot an der Rot. Rund 550 Euro bekam die Bläserjugend aus Zinserträgen der Stiftung Jugendförderung.

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Florian Kramer präsentierte den Kassenbericht der Bläserjugend. Fast alle Veranstaltungen hätten sich durch die großartige Unterstützung der Sponsoren selbst getragen. Die Kosten bei den D-Kursen liefen etwas aus dem Ruder, da die Unterbringungskosten um 33 Euro je Teilnehmer gestiegen sind. Hier gab es einen Fehlbetrag von 16 000 Euro.

Jugendmusiktage in Dürmentingen

Bevor Beisitzer Simon Beck einen Ausblick auf die Vorhaben 2020 gab, führte Michael Ziesel die einstimmige Entlastung des Gremiums durch. Der Jugendmusiktag finde am 28. und 29. März beim MV Dürmentingen statt, so Beck. Weiter wies er auf die D-Kurse, das Projektorchester, das Oberschwäbische Blasmusikfestival und die Jugendleitertagung am 14. November hin.

Die Ausrichtung des Kreisjugendtags 2022 hat die Versammlung an den MV Dettingen vergeben.

In seinem Grußwort sagte Ortsvorsteher Karl Wohnhas: „Die Musikvereine sind in der heutigen Gesellschaft bedeutende Kulturträger und tragen zu einem erbauenden Gemeindeleben bei. In den Vereinen wird neben der Musik auch das gemeinsame Zusammengehören geprobt.“ Weiter gab er einen Überblick über die Gemeinde. Wolfgang Spengler stellte seinen Musikverein und dessen Aktivitäten vor.

Nach gut einer Stunde verabschiedete Bruno Schiele den langjährigen Beisitzer Alexander Reinhold und schloss die Versammlung. Reinhold war sechs Jahre im Gremium als Beisitzer aktiv und stellte sich nicht mehr zur Verfügung.