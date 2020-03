Sigi Wehrle aus Maselheim hält am Freitag, 6. März, auf Einladung der Dorfgemeinschaft Wennedach in der alten Schule in Wennedach einen Diavortrag mit dem Thema „Bergabenteuer in Afrika“. Sigi Wehrle ist laut Ankündigung ein Bergsteiger der alten Schule und hat alle 5000er in Afrika bestiegen. Für seinen Vortrag möchte Sigi Wehrle kein Geld, sondern es wird eine Spendenkasse aufgestellt. Den Reingewinn bekommt das Projekt Piela-Bilanga in Burkina Faso. Beginn ist um 19.30 Uhr in der alten Schule.