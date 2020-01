Die Mannschaft der Grundschule Rot-Bihlafingen hat in der Besetzung David Nizic, Eliah Heß, Elias Hann und Valentin Zick das Kreisfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ gewonnen.

Im Ochsenhauser Sparkassen-TT-Leistungszentrum mussten mit gleichem Punkt- (4:2) aber schlechterem Satzverhältnissen die Teams der GMS Reinstetten (David Keller, Clemens Rahneberg, Silas Schmidberger, Romy Graf und Sarah Hofherr) und der Anna-von-Freyberg-Grundschule aus Laupheim (Dominik Teubner, Petar Andrijevic, Simon Romer, Justin Rettig) mit den Plätzen zwei und drei vorliebnehmen.

Titelverteidiger auf Platz vier

Der Titelverteidiger, die Grundschule Dettingen (Christian Miller, Daniel Ruf, Marie Süßer und Klara Ambro), kam auf den vierten Platz. Die Bihlafinger lösten damit auch das Ticket für das Regierungspräsidiums-Finale, das am Dienstag, 11. Februar, in Riedlingen über die Bühne geht.

Kinder sehen Tischtennis-Profi

Das Kreisfinale in Ochsenhausen, einer der Höhepunkte des EnBW-Schulcups, begeisterte die Kinder und Betreuer. Zumal sie vor Ort miterleben konnten, wie der brasilianische Tischntennisspieler Hugo Calderano, der aktuelle Weltranglisten-Sechste, parallel zu dem Wettbewerb sein morgendliches Training absolvierte. Alle Schüler erhielten zudem eine Eintrittskarte zum Bundesligaspiel der TTF Liebherr Ochsenhausen gegen TTC Bergneustadt am Sonntag, 16. Februar, in Ehingen. Das Kreisfinale der Grundschulen wurde bereits zum sechsten Mal in Folge in Ochsenhausen ausgetragen.