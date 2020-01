Bezirksmeistertitel für Ochsenhausen

Die U16-Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen haben in heimischer Halle den Bezirksmeistertitel gewonnen. Der SVO setzte sich im Finale gegen die TG Biberach durch. Die U12 des SV Ochsenhausen wurde Zweite.

In der Vorrunde trafen die Ochsenhauser U16-Mädchen auf die TSG Leutkirch. Beim 25:1 und 25:7 reichten dem SVO allein die Aufschläge zum Gewinn aus. Gegen die TG Biberach ging es schon um den Gruppensieg. Da Trainerin Inge Arendt noch nicht die für diesen Tag ideale Aufstellungs- und Spielformation gefunden hatte, tat man sich gegen das großgewachsene und talentierte Biberacher Team recht schwer.

Auch die erst unmittelbar vor Spielbeginn eingetroffene Tabea Willmann konnte dem Spiel noch keine Impulse geben. Da reichten die krachenden Sprungaufschläge von Theresa Habrik nicht aus, um das Spiel zugunsten des SVO zu entscheiden. Auch gab es bei dem alters- und größengemischten Team noch viele Abstimmungsschwierigkeiten, die sich aber nach und nach besserten. Satz eins musste noch deutlich mit 14 Punkten abgegeben werden, in Satz zwei hatte Ochsenhausen gegen die Gäste mit 23 erzielten Punkten nur noch knapp das Nachsehen.

Deshalb musste das letzte Spiel gegen den SV Horgenzell gewonnen werden – was gelingen sollte. Mit dem 25:21 und 25:14 holte das Ochsenhauser Team sich das gewohnte Vertrauen zurück und stand damit wie auch die TG Biberach im Halbfinale. Während die TG mit dem Gruppenzweiten der Gruppe B, dem SSV Wilhelmsdorf, beim 25:19 und 25:12 wenig Mühe hatte, befürchtete der SVO ein hartes Aufeinandertreffen mit dem Rivalen VfB Friedrichshafen.

Doch nur anfangs konnten die Häflerinnen noch einige Schwächen in der Annahme der Ochsenhauserinnen ausnutzen, dann war deren Widerstand gebrochen. Mit immer konstanter werdendem Zuspielen gelang es Nicole Stiben, Alina Geier, Andriana Popov und Sarah Schaupp die Angreiferinnen Ksenia Schreider, Elena Martin, Tabea Willmann und vor allem Theresa Habrik in Szene zu setzen. Mit 25:16 und 25:12 gelang ein souveräner Einzug ins Finale.

Tolle Stimmung beim Endspiel

Eine tolle Stimmung begleitete dann das „Landkreis“-Endspiel zwischen der TG und dem SVO. Mit einer konstanten Leistung ließ die Mannschaft von Trainerin Inge Arendt die Gegnerinnen erst einmal nicht davonziehen. Dann legte der SVO nochmals eine kleine Schippe drauf und es gelang, den erzielten Vorsprung auszubauen. Am Ende stand ein klarer 25:19-Satzsieg.

Jetzt glaubten die Biberacherinnen nicht mehr an ein positives Ende: Die leichten Fehler häuften sich, während Ochsenhausen nun seine Stärken ausspielte: sauberes Aufbau- und Zuspiel, harter und platzierter Abschluss, druckvolle Aufschläge und vor allem der Glaube an das eigene Können. So war der 25:10-Sieg und damit der Bezirksmeistertitel nicht mehr zu nehmen.

Nicht ganz zum Titel gereicht hat es für die Spielerinnen des Ochsenhauser U12-Teams. Nach der Vorrunde stand man mit zwei Siegen gegen Blum VBC Höchst II und den VfB Friedrichshafen II in der Zwischenrunde. Dort gewann der SVO gegen den VfB Ulm 1 mit 2:0 (26:24, 25:19) und erreichte somit nicht nur die Runde der besten Drei, sondern hatte auch schon den Platz bei der württembergischen Meisterschaft sicher, da die beiden anderen Teams aus Österreich kommen und dort nicht starten dürfen.

Nach einem anstrengenden Spiel gelang Lilly Richter, Cecilia Koster und Hannah Heckelsmüller ein 2:0-Sieg gegen den VC Dornbirn I. Im zweiten Spiel gegen Blum VBC Höchst I musste man aber den Vorarlberger Gästen mit 25:16 und 25:14 den Sieg und damit den Bezirksmeistertitel überlassen. Zusammen mit dem VfB Ulm und dem VfB Friedrichshafen spielt der SVO nun am 15. Februar um den württembergischen Titel. Gefallen konnte auch das zweite Team mit Elena Kohler, Juliane Abt und Laura Gerstmann. Mit fünf Siegen gewannen sie ihre Platzierungsrunde und wurden insgesamt Zehnte.