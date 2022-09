Bezirksliga Riß: Das Stadtderby hat Seltenheitswert

Der sechste Spieltag im Telegramm

SV Dettingen – SV Mietingen. Im Duell der Landesliga-Absteiger muss der SVD auf den Gelb-Rot-gesperrten Spielertrainer Oliver Wild verzichten. Der SVM bot beim jüngsten 7:0 eine Machtdemonstration und will Revanche für das Landesliga-0:1 beim SVD.

SV Schemmerhofen – SF Schwendi. Die Heimelf sinnt auf den Ausbau des eigenen Startrekords mit vier Siegen am Stück. Die Partien der Vorsaison gingen beide an den SVS. Die manchmal unberechenbaren Gäste wollen mindestens einen Punkt.

FV Olympia Laupheim II – SGM Warthausen/Birkenhard. Die Heimelf hat eine schwere Woche hinter sich. Dem Debakel in Mietingen folgte das Pokalaus unter der Woche. Die SGM befindet sich klar im Aufwind.

SV Baustetten – VfB Gutenzell. Der SVB will nach zuletzt zwei verlorenen Heimpartien im dritten Heimspiel in Folge wieder in die Spur finden. Der zuletzt siegreiche VfB könnte sich als zäher Gegner erweisen.

SV Baltringen – TSG Achstetten. Der SVB verbuchte zuletzt zwei Siege, der Aufsteiger zwei Niederlagen. Der Sieger kann vorerst durchatmen, ein Remis wäre für beide Teams auch kein größerer Schaden.

TSV Kirchberg – TSV Ummendorf. Der heimische TSV erzielte in den vergangenen zwei erfolgreichen Partien satte zehn Treffer. Der Aufsteiger blieb in den letzten drei Partien ohne Punktgewinn und ist Außenseiter.

SV Steinhausen – SV Ringschnait. Der SVS holte aus seinen letzten vier Partien zehn Punkte, die Gäste in diesem Zeitraum keinen bei 16 Gegentreffern. Der Pokalsieg unter der Woche sollte aber Auftrieb geben.