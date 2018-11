Der Arbeitskreis „Spurwechsel“ lädt am Montag, 26. November, von 9 bis 11 Uhr zu Bewegung für Körper und Geist am Krummbach in Ochsenhausen ein. Dazu wird (Nordic) Walking angeboten. Auf halber Wegstrecke findet eine Gesprächsrunde oder eine Diskussion statt.

Treffpunkt ist am Parkplatz beim Krummbach mit wetterfester Kleidung. Eine Terminänderung aufgrund des Wetters ist möglich. Dieser Termin ist der letzte in diesem Jahr, der nächste findet am 7. Januar statt. Die Leitung hat Marcelina Reichert, Telefon 07352/93168.