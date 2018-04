Es ist ziemlich kalt an diesem März-Nachmittag, aber der Afrikaner am Bahnsteig macht keine Anstalten, ins Warme zu gehen. In der Hand hat der Mann mit den Rastalocken eine halbvolle Wodkaflasche, seine Alkoholfahne ist unverkennbar. Zwei Sicherheitsmänner in neongelben Westen treten auf ihn zu, reden erst in normaler Lautstärke, dann lauter auf den Trinkenden ein.

„Alkohol ist verboten hier“, bellt der ältere Sicherheitsmann. Die Antwort ist unverständlich.