Betrunkener Pedelec-Fahrer verletzt sich schwer

Betrunken und zu schnell ist ein Radfahrer am Samstagvormittag in Ochsenhausen unterwegs gewesen. Der 33-jährige Mann befuhr laut Polizeibericht mit seinem Pedelec die Dr.-Hans-Liebherr-Straße in Ochsenhausen, als er auf der abschüssigen Straße im Bereich einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über das Zweirad verlor und stürzte.

Bei dem Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Einen Schutzhelm trug der Radfahrer bei dem Unfall nicht. Bei der Unfallaufnahme mussten die Beamten des Verkehrskommissariats Laupheim feststellen, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Auf den Zweiradfahrer kommt nun ein Strafverfahren zu.

Zeugen des Unfalls sollten sich unter der Rufnummer 07392/96300 bei der Verkehrspolizei Laupheim melden.