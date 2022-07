Betrunkener Mopedfahrer fällt um

Die Polizei hat am Mittwoch einen berauschten Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 48-Jährige war gegen 14.45 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf einem Parkplatz in der Biberacher Straße in Richtung Ausfahrt unterwegs. Weil er Schlangenlinien fuhr und auf die Seite stürzte, wurden Mitarbeiter der anliegenden Firma auf ihn aufmerksam. Diese riefen die Polizei.

Schnell hatten auch die Beamten den Verdacht, dass der Mann Alkohol getrunken haben könnte, heißt es im Polizeibericht. Ein Test bestätigte dies und ergab einen Wert von deutlich über drei Promille. Die Polizei nahm den Mann mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Auf den 48-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu. Außerdem erfährt die Führerscheinstelle von dem Vorfall.