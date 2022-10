Betrunkener fährt in Mauer und Straßenlaterne

Ein betrunkener 34-Jähriger hat am Mittwoch einen Unfall bei Ochsenhausen verursacht. Gegen 22 Uhr fuhr er mit einem VW auf der K 7569 von Hattenburg nach Mittelbuch. In Mittelbuch, an der Einmündung in die Steinhauser Straße, fuhr er geradeaus weiter über die Straße und auf einen Gehweg. Dort kollidierte er mit einer angrenzenden Mauer sowie einer Straßenlaterne. Der Mann versuchte anschließend, in Richtung Rottum weiterzufahren. Nach wenigen Metern verließ er jedoch sein Auto und ging zu Fuß weiter. Weit kam er nicht. Eine Zeugin, die den Mann am Boden liegend antraf, verständigte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Mann wohl zu viel getrunken hatte. In einer Klinik musste er eine Blutprobe abgeben. Sie beschlagnahmten seinen Führerschein. Der 34-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 7000 Euro.