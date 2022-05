Betrunkener Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 51-Jähriger von Hattenburg nach Ochsenhausen. Weil er betrunken war, hatte er sein Auto nicht unter Kontrolle, wie die Polizei mitteilt. Er kam mit seinem Audi nach rechts von der Straße ab.

Danach fuhr der Mann etwa 100 Meter durch eine Wiese, bevor er wieder auf die Straße schanzte. Nach dem Überqueren der Biberacher Straße setzte er seine Fahrt durch die Wiese fort.

Dann stieß sein Auto gegen die Fassade einer Firma, die seine Fahrt stoppte. Bei der Unfallaufnahme merken die Polizisten schnell, dass Alkohol im Spiel sein musste. Ein Test bestätigte, dass der Mann deutlich zu viel davon getrunken hatte. Er musste mit in ein Krankenhaus. Ein Arzt entnahm im Blut. Seinen Führerschein muss der Mann an Ort und Stelle abgeben. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf etwa 25 000 Euro und an der Fassade der Firma auf etwa 20 000 Euro. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.