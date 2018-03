Betriebe fordern bezahlbaren Wohnraum

Nahezu Vollbeschäftigung, hohe Wirtschaftskraft und in Summe zufriedene Betriebe: „Die Region steht gut da, aber wir sollten uns auf den Lorbeeren nicht ausruhen“, sagte IHK-Geschäftsführer Otto Sälzle am Donnerstagabend im Adler in Ochsenhausen. Von einer wirtschaftsfreundlichen Verwaltung über bezahlbaren Wohnraum bis hin zu Fachkräften – es gibt für die Rottumstadt noch einiges zu tun, wie eine Umfrage unter IHK-Mitgliedern zeigt.

Was gefällt den Unternehmen an ihrem Standort und was sollte verbessert werden? Dieser Frage ging die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm zum dritten Mal seit 2007 in einer Umfrage nach. Die Firmen konnten zu 27 Standortfaktoren Stellung beziehen. Dabei kam heraus: Die Ochsenhauser Betriebe sehen als Stärke die Sport- und Freizeitmöglichkeiten, die Versorgungssicherheit bei Strom, das Image der Region und die allgemeine Sicherheit.

Auch die Erreichbarkeit über Straße taucht als Pluspunkt auf, was angesichts der B-312-Debatte etwas verwundert. „Die Zufriedenheit in diesem Punkt liegt vor allem an der Nähe zur A 7“, erläuterte Simon Pflüger, Leiter Standortpolitik bei der IHK, den Gästen aus Politik, Wirtschaft und Bildung.

Otto Sälzle betonte hierbei, dass die B-312-Ortsumfahrungen dringend gebraucht würden: „Das Regierungspräsidium Tübingen muss bis Ende des Jahres das Raumordnungsverfahren abgeschlossen haben.“ Alles andere wäre nicht akzeptabel. Die fehlenden Ortsumfahrungen sieht Sälzle auch als Grund, warum 30 Prozent der Befragten den Standort Ochsenhausen nicht weiterempfehlen würde.

Viele Gründe für Fachkräftemangel

Größten Handlungsbedarf sehen die Firmen beim Thema Fachkräftemangel. „Das kommt für uns nicht überraschend. Wir weisen schon seit Jahren darauf hin“, so Pflüger. Die Ursachen hierfür sind in mehreren Bereichen zu suchen. Fachkräftemangel im Handwerk aufgrund von Vollbeschäftigung bei der Industrie; Leider gebe es immer weniger Jugendliche, die sich für Ausbildungsberufe im weitesten Sinne interessieren; ganz arger Missstand bei Baugrundstücken – diese Stimmen aus der Umfrage nannte Pflüger als Beispiele, die beim Fachkräftemangel mit hineinspielen.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, fordern die Betriebe unter anderem bezahlbaren Wohnraum. Und dies nicht unbegründet, wie Pflüger ausführte. Bis 2030 sollen in der Rottumstadt über 400 Menschen mehr leben: „Das heißt, wir brauchen 200 weitere Wohneinheiten.“ Bürgermeister Andreas Denzel verwies auf das Baugebiet „Siechberg III“, in dem rund 80 Grundstücke entstehen sollen.

Oliver Schiele, Vorsitzender des Ochsenhauser Gewerbevereins, appellierte an die Politik, bei den Verkaufspreisen „Vernunft walten zu lassen“. „Beim Siechberg III handelt es sich per se um keine billigen Bauplätze“, so Gemeinderat und IHK-Vizepräsident, Johannes Remmele. Wegen der Hanglage und des Untergrunds sei die Erschließung teurer als bei Bauland auf flachem Gelände. Denzel: „Wir dürfen städtische Flächen nicht unter Wert verkaufen.“

Auch bei der Breitbandversorgung und einer wirtschaftsfreundlichen Verwaltung – hier sehen die Betriebe ebenfalls Handlungsbedarf – ist die Kommunalpolitik dran. So hob der Bürgermeister hervor, dass der Kreis ein Backbonenetz plane, von dem auch Ochsenhausen profitieren soll. Darüber hinaus habe man mit Monika Merk wieder eine kompetente Ansprechpartnerin für die Firmen.

Ein drängendes Problem für die Unternehmen ist zudem das Finden von geeigneten Azubis. Sälzle ging hierbei besonders darauf ein, dass ein Viertel der Kinder im Kreis Biberach bei der Einschulung einen intensiven Sprachförderbedarf hat. „Wenn wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen, wird sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen“, sagte er.

Unterstützung bekam er von der Rektorin der Grundschule, Stephanie Albrecht. Ihrer Aussage nach hätten wohl noch mehr Kinder Sprachprobleme. Manche Eltern schickten ihre Sprösslinge nämlich nicht in den Kindergarten, weil dies Geld kostet, so Albrecht. „Neben einem funktionierenden Unterstützungssystem braucht es aber auch die Gesellschaft“, sagte sie. Sie habe beobachtet, wenn sich Familien gegenseitig an die Hand nehmen, funktioniere die Integration.