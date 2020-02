Besuch des Konzentrationslagers in Dachau

Im Rahmen eines wirklichkeitsbezogenen Geschichtsunterrichts sind die zwei neunten Klassen der Gemeinschaftsschule Ochsenhausen-Reinstetten nach Dachau gefahren, um das Konzentrationslager als Beispiel für begangenes nationalsozialistisches Unrecht zu besuchen. Auf der Hinfahrt machte die Schülergruppe einen Halt in Laupheim, um den Judenfriedhof zu besichtigen. Anschließend ging es weiter nach Dachau. Nach einem ersten Überblick über das Gelände des Konzentrationslagers und eines Dokumentarfilms konnten die Neuntklässler in Kleingruppen die verschiedenen Einrichtungen des Konzentrationslagers erkunden. Nach einem dreistündigen Aufenthalt in Dachau ging es wieder zurück. In der schulischen Nachbereitung drückten die Gemeinschaftsschüler ihre Gefühle und Betroffenheit beim Besuch des Konzentrationslagers aus. Der Förderverein der Gemeinschaftsschule hat diese Klassenfahrt mitfinanziert.