Der neue Präsident des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung in Baden-Württemberg (ZSL) Thomas Riecke-Baulecke hat die Landesmusikakademie besucht und sich mit den Dozenten über den Zertifizierungslehrgang Musik in der Grundschule ausgetauscht. Bei der Abschlusspräsentation betonte Riecke-Baulecke die Bedeutung des Musikunterrichts an Grundschulen und die Notwendigkeit der Fortführung dieser Lehrgänge. Darüber hinaus wurde über die Zusammenarbeit bei den Lehrerfortbildungen für das Fach Musik und über eine Ausweitung der Kooperation gesprochen.