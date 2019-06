Im Prozess gegen einen 23-jährigen Mann aus Munderkingen ist am dritten Verhandlungstag vor dem Landgericht Ravensburg sein Bewährungshelfer als Zeuge geladen gewesen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter anderem besonders schweren Raub und besonders schwere Erpressung vor (SZ berichtete). Abgespielt hatte sich die Tat in Ochsenhausen.

Der Zeuge, ehrenamtlich bei der Bewährungshilfe Baden-Württemberg in Ravensburg tätig, bekam den jungen Mann im August 2017 als Klient übertragen. Zuvor hatte es Probleme mit einem anderen Bewährungshelfer gegeben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe sich der Angeklagte kooperativ und engagiert gezeigt. Er habe die Bewährung unbedingt schaffen wollen. Allerdings hätte sich im Laufe der Zeit gezeigt, dass der Mann große Schwächen darin habe, Probleme und die daraus entstehenden Konsequenzen zu erkennen. Zurückzuführen sei dies wahrscheinlich, so der Zeuge, auf die fehlende Schulbildung und das Fehlen jeglicher familiären Orientierung. So habe vermutlich keinerlei Wertevermittlung stattgefunden.

Plötzlich untergetaucht

Im Frühjahr 2018 kam es vor dem Amtsgericht Stuttgart zu einem Prozess wegen unerlaubten Fahrens. Auch dort hätten alle Beteiligten den Eindruck gehabt, der Angeklagte habe den Willen, die Bewährung unbedingt schaffen zu wollen. So wurde die Bewährung aufrechterhalten. Wie der Zeuge weiter ausführte, änderte sich alles überraschend, als der junge Mann im Juni 2018 plötzlich untertauchte. Zuvor habe er sehr engagiert in einem Fast-Food-Restaurant im Dreischichtbetrieb gearbeitet, an internen Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen, nie einen Tag gefehlt und sei nie krank gewesen. Auch seine Lebensgefährtin habe nicht gewusst, wo er sich aufhalte. Warum genau der Mann so plötzlich untertauchte, konnte auch sein Bewährungshelfer nicht sagen. Seine Vermutung ist, dass mit der Geburt des dritten Kindes im Sommer 2018 dem Angeklagten die Gesamtsituation über den Kopf gewachsen sei.

Dann, am 16. Juli 2018, eskalierte die Situation. Zusammen mit seiner Freundin soll er einem Bekannten in dessen Wohnung in Ochsenhausen den Geldbeutel mit Bankkarte, Ausweis und fünf Euro Bargeld unter Verwendung eines Brotmessers und einer Gabel geraubt haben, um mit der EC-Karte und Verwendung der PIN auf der nahegelegenen Bank 950 Euro abzuheben.

Der Vorsitzende Richter Matthias Mages wies am Ende der Verhandlung darauf hin, dass sehr wahrscheinlich beim nächsten Mal mit den Plädoyers der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft zu rechnen sei. Anschließend könne dann das Urteil verkündet werden. Diese Verhandlung findet am 12. Juni, 9 Uhr, statt.