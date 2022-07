Besondere Ehrung für Ehrenmitglied Frisch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der SVM konnte neben den anwesenden Mitgliedern auch Gäste, darunter OV Karl Wohnhas und Vertreter der örtlichen Vereine, traditionell im Gasthaus Traube in Mittelbuch begrüßen. Nachdem zunächst die fußballinternen Themen besprochen wurden, berichtete der 1. Vorsitzende Bernd Rempp vom Vereinsjahr. Die beiden Abteilungen wiesen zu Jahresbeginn 610 Mitgliedern auf. Ein sehr erfreuliches Bild, da die Mitgliederzahl erstmals in der Vereinsgeschichte sogar die 600-Marke überschritten hat.

Schriftführerin Lea Schuler berichtete von der Arbeit in den Vorstandssitzungen. Danach wurden die Vereinseinnahmen sowie -ausgaben mit einer soliden finanziellen Gesamtlage detailliert vorgestellt. Martina Frisch präsentierte das vergangene Jahr in der Abteilung Freizeitsport. Besonders stolz ist sie dabei auf die neu gegründete Hula-Hoop-Einheit. Abschließend berichtete der Kassenprüfer Ulrich Kramer von einer vorbildlich geführten und stimmigen Vereinskasse. Unser Ortsvorsteher Karl Wohnhas erteilte auf Vorschlag der Versammlung einstimmig die Entlastung der Vorstandschaft. Bei den Neuwahlen wurden Christian Kurz als 2. Vorsitzender, Melanie Schick als Kassiererin, Nadja Frisch als 2. Vertreterin Freizeitsport, Carsten Wiedmann als 1. Vertreter Fußball und Steven Voigt als Jugendvertreter in ihren Ämtern einstimmig bestätigt.

Neu in die Vorstandschaft wurden Joachim Frisch als 2. Vertreter Fußball und Hans-Peter Stumpp als Kassenprüfer ebenfalls einstimmig berufen. Mit großem Dank für die kommissarische Übernahme des 2. Vertreters Fußball wurde Robert Heim aus der Vorstandschaft verabschiedet.

Ehrenmitglied Alfons Frisch wurde mit einer Vereinszugehörigkeit von besonders ehrenwerten 70 Jahren geehrt.

Zum Abschluss stellten Bernd Rempp und Christian Kurz die Ergebnisse der Mitgliederbefragung zum Thema Vereinsheim vor. Christian Kurz präsentierte danach die neugewonnenen Sponsoren-Partner und dankte allen Partnern für ihre Unterstützung.

Die Vorstandschaft bedankte sich bei allen, welche den Verein mit ihrem ehrenamtlichen Engagement und ihren Tätigkeiten unterstützen.