Besichtigung des Altenzentrums

Der Gesprächskreis Pflegende Angehörige Ochsenhausen trifft sich am Dienstag, 7. Januar, ab 14 Uhr. Treffpunkt ist das Altenzentrum Goldbach in der Bahnhofstraße 15 in Ochsenhausen. Zunächst können die Teilnehmer die Räumlichkeiten des Altenzentrums mit den Leiterinnen Manuela Kieper und Stefanie Kienle besichtigen. Zudem lernen sie den Ablauf im Pflegeheim kennen. Anschließend gibt Annette Köpfler, Bereichsleitung der Altenhilfe bei der St.-Elisabeth-Stiftung, einen Überblick und Informationen zu den geplanten Um- und Neubauten und der damit verbundenen Erweiterung des Pflegeangebots in Ochsenhausen.