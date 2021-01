Berichte für Narrenzeitung gesucht

Ochsenhausen (sz) - Der Endspurt für die Kuhhauser Narrenzeitung ist eingeläutet. Berichte aus und rund um Kuhhausen sind nach Angaben der KG-NZ Ochsenhausen aber gerne noch willkommen. Wer eine witzige oder kuriose Gegebenheit asus dem vergangenen Jahr wisse, der dürfe diese „möglichst hurtig“ an die Mailadresse der Narrenzeitung (narrenzeitung-kuhhausen@gmx.de) schicken. Außerdem benötigt die KG-NZ Ochsenhausen noch Bilder, egal ob Foto oder selbstgemalt, zum diesjährigen Kuhhauser Fasnachtsmotto „Schlagt Sorgen beherzt in Stücke“. Witzige Ideen oder Interpretationen zum Fasnachtsmotto können als Foto oder Bild an die Mailadresse der Narrenzeitung geschickt werden.