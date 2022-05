Bericht zur Mitgliederhauptversammlung des SV Ochsenhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der erste Vorsitzende Dr. Uwe Bamberger begrüßte die Mitglieder des SV Ochsenhausen am Freitag, den 6. Mai zur Mitgliederhauptversammlung im Sportheim. Er berichtete über ein weiteres außergewöhnliches Jahr, in dem jedoch der Sportbetrieb wieder nahezu uneingeschränkt stattfinden konnte. Er informierte über zahlreiche Ausschusssitzungen, bei denen über die verschiedensten Projekte diskutiert wurde. Unter anderem wurde eine neue Homepage gestaltet sowie die Datenschutzverordnung und die Übungsleiterverträge überarbeitet. Außerdem arbeitet der Ausschuss aktuell an einer neuen Jugendverordnung, der Umstellung des Flutlichts auf LED und dem Neubau der Wurstbude. Im Gastraum des Sportheims sind einige Renovierungen geplant. Der Boden soll neu gefliest, eine neue Theke eingebaut und das Inventar erneuert werden. Dr. Bamberger dankte den Ausschussmitgliedern für die gute Zusammenarbeit sowie Annette Rehm für ihre hervorragende Arbeit als Vereinsmanagerin.

Des Weiteren wurden im vergangenen Vereinsjahr einige Gespräche mit der Stadt geführt. Während man beim Thema „Zukunft der Sportplatzsituation“ auf einem guten Weg für eine einvernehmliche Lösung ist, stellen sich die Diskussionen zur Nutzung der städtischen Hallen in den Ferien als eher schwierig heraus.

Die Leiter der Abteilungen Fußball, Leichtathletik/Turnen, Badminton, Floorball, Volleyball und Klettern berichteten von einem schwierigen Jahr, welches vor allem den Trainern viel Kreativität und zusätzliches Engagement abverlangte. Alle sind sehr froh, dass nun wieder ein uneingeschränktes Zusammenkommen der Mitglieder möglich ist.

Der Kassenbericht wurde von Annette Rehm vorgetragen. Die Kassenprüfer Ulrike Rautenstrauch und Ottmar Mundbrod bescheinigten eine einwandfreie und geordnete Kassenführung, sodass die einstimmige Entlastung des Vorstandes erfolgte.

Anschließend wurden in den Wahlen Dr. Uwe Bamberger als 1. Vorsitzender, Maximilian Ammann als 2. Vorsitzender, Tobias Noeske als Kassierer, Kathrin Schwarz als Schriftführerin, Alois Bauer als Beisitzer sowie Ulrike Rautenstrauch und Ottmar Mundbrod als Kassenprüfer bestätigt.

Für langjährige Mitgliedschaft beim SV Ochsenhausen konnten einige Mitglieder mit einer Urkunde und der Goldenen Ehrennadel mit goldenem/silbernem Kranz ausgezeichnet werden.