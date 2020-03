Zwei Autofahrer hat die Polizei am Dienstag in Mittelbiberach und Ochsenhausen gestoppt. Gegen 11 Uhr kontrollierte die Polizei einen 26-Jährigen. Der fuhr mit seinem VW in der Kreisstraße 7555. Bei ihm hatten die Polizisten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen fuhr.

Er musste eine Blutprobe abgeben. Die soll nun klären, ob der Mann mit Drogen unterwegs war. Ähnlich erging es einem 23-Jährigen in Ochsenhausen. Ihn stoppte die Polizei gegen 16.30 Uhr in der Schlossstraße mit seinem VW. Auch hier hatten die Beamten den Verdacht, dass er Drogen konsumiert hatte. Ein Test bestätigte den Verdacht. Neben einer Blutentnahme untersagten die Beamten die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei warnt: Wer mit Drogen fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination.