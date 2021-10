Benefizkonzert zur Rückführung des Ochsenhauser Portals

Die Landesakademie für musizierende Jugend hat zur Ehren der Rückführung des Renaissance-Portals nach 134 Jahren im Bibliothekssaal ein Benefizkonzert veranstaltet.

„Es ist unglaublich welch herrliche Musik entstehen kann, wenn zwei Weltklassemusiker gemeinsam auf der Bühne stehen“, so eine begeisterte Konzertbesucherin. Eine gute Stunde lang verzauberten der gefeierte Gewinner des Arthur Rubinstein Klavierwettbewerbs 2014 Antonii Baryshevskyi sowie der Bruno-Frey-Preisträger 2020 und Geiger Miclen Laipang das Konzertpublikum mit einem Programm, das einen weiten Bogen von Chopin und Brahms über Paganini und Debussy bis Strawinsky spannte und in einer höchstvirtuosen Fassung der Carmen Fantasie für Violine und Klavier gipfelt. Die Freude am gemeinsamen Musizieren war beiden anzusehen. Dabei war beeindruckend, mit welcher Transparenz, verinnerlichter Tiefe, Sensibilität und brillanter Technik die beiden Musiker den Abend gestalteten. Für den lang anhaltenden Applaus bedankten sie sich mit der Zugabe Banjo and Fiddle von W. Kroll. Neben den Spenden aus der Region ist das Benefizkonzert ein Beitrag der Landesakademie, um einen Teil der entstehenden Kosten der Rückführung des Ochsenhauser Portals zu finanzieren. Somit ist gesichert, dass das vor 134 Jahren nach Stuttgart verbrachte Portal am 18. Oktober diesen Jahres wieder an seinem ursprünglichen Standort offiziell übergeben werden kann. Foto: Landesakademie Ochsenhausen