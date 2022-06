Benefizkonzert in der Basilika St. Georg für die Ukrainehilfe

Erhabene Posaunenklänge aus verschiedenen Jahrhunderten und Orgelmusik erwarten die Zuhörer beim Konzert des Posaunenquartetts Tromposi und dem Organisten Ludwig Kibler am Sonntag, 26. Juni, um 17 Uhr in der Basilika St. Georg in Ochsenhausen. Vier Posaunen von der Orgel begleitet oder im Wechselspiel sind eine außergewöhnliche Besetzung, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Doch die freundschaftliche Zusammenarbeit des Posaunenquartetts Tromposi und dem Organisten Ludwig Kibler besteht seit einigen Jahren. Zur Aufführung gelangt ein Stilmix vom Frühbarock bis in die Moderne. Unter anderem stehen Werke von Johann Schein, Jean-Baptiste Loeillet und Anton Bruckner auf dem Programm.

Das Posaunenquartett Tromposi kommt aus dem oberschwäbischen Raum: Matthias Stärk aus Wangen, Klaus Merk aus Eggmannsried, Frank Martin aus Ochsenhausen (alle Tenorposaunen) und Karl Bertsch aus Laupheim (Bassposaune) existieren als Gruppe seit 1997. Ihre stilistische Vielfalt verdanken sie der Mitgliedschaft in verschiedenen Auswahlensembles.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, die Spenden werden an „Caritas regional Biberach - Ukrainehilfe“ und „Hoffnung für Kasachstan - Ukrainehilfe“ weitergeleitet.