Benefizkonzert für die Rückführung des Renaissance-Portals

Nach 134 Jahren kommt Ochsenhausens schönste Türe ins ehemalige Kloster zurück. Seit Juli laufen die dafür nötigen Restaurierungs- und Umbaumaßnahmen in der Prälatur. Denn vieles ist, seit der Württembergische König 1887 das prächtige Renaissanceportal mit der Darstellung der Beweinung Christi nach Stuttgart verbringen ließ, verändert worden.

Zur Finanzierung der Rückführung des Portals findet am 4. Oktober 2021, 19 Uhr ein Benefizkonzert im Bibliothekssaal statt.

Dazu konnten zwei Künstler verpflichtet werden. Sowohl der in der Region bekannte, international gefeierte Pianist Antonii Baryshevskyi sowie der erst jüngst beim Preisträgerkonzert der Bruno-Frey-Stiftung vom Publikum geehrte Geiger Miclen LaiPang haben sich bereit erklärt, für diesen guten Zweck zu spielen. Dazu haben die Künstler ein höchst virtuoses Programm ausgewählt. Das Programm spannt einen weiten Bogen von Chopin und Brahms über Paganini und Debussy bis Strawinsky und gipfelt in einer höchstvirtuosen Fassung der Carmen Fantasie, in der beiden Solisten ihr volles Können unter Beweis stellen können.

Sämtliche Konzerteinnahmen sowie weitere Spenden, auch Firmenspenden, werden für den Einbau des Portals verwendet.