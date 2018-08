Beim SV Mittelbuch gibt’s jetzt die Teen Greens

Die Gardetanzgruppe Sweet Greens des Sportvereins Mittelbuch besteht bereits seit einigen Jahren. Die Sweet Greens bereiten sich in einem wöchentlichen Training auf diverse Auftritte in und um die Fasnetszeit vor. Nun gibt es eine weitere Gruppe: die Teen Greens.

Vor rund zwei Jahren wurden bereits die Little Greens gegründet. Innerhalb der Gardegruppe gab es aber kein Angebot für interessierte Tänzerinnen im Alter von zehn bis 14 Jahren. Auf vielfachen Wunsch, so der SV Mittelbuch in einer Mitteilung, hat die Gardegruppe deshalb die Teen Greens gegründet und schließt somit diese Alterslücke. Die Trainer und Betreuerinnen sind bereits in den Startlöchern und warten darauf, eine neue Jugendgruppe zu formen. Der Spaß am Tanz und das gemeinschaftliche Miteinander stehen nach SVM-Angaben im Vordergrund.

Das Training der Teen Greens findet immer dienstags von 18 bis 19 Uhr in der Turnhalle Mittelbuch statt.