Beim nächsten Öchslefest gibt's Public Viewing

In der Vollversammlung des Öchslefestkomitees hat der geschäftsführende Vorstand eine positive Bilanz der Veranstaltung 2017 gezogen. Rund 20 000 Gäste besuchten das Öchslefest, an dem rund 500 Mitwirkende beteiligt waren. Vorsitzender Benjamin Hopp machte in seinem Vortrag einen Schlussstrich unter die Diskussion zur Finanzierung der Veranstaltung. Mit Blick auf das bevorstehende Öchslefest, das vom 22. bis zum 24. Juni stattfindet, informierte Hopp, dass es für das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden ein Public Viewing geben wird.

Als Vorsitzender des geschäftsführenden Vorstands resümierte Benjamin Hopp bei der ersten Vollversammlung des Jahres über die Veranstaltung 2017. Als Besonderheiten beschrieb Hopp die erstmals organisierte Schaufensteraktion, an der sich örtliche Gewerbetreibende beteiligten und Flächen für Hinweistafeln zur Verfügung stellten. Eigens für die Veranstaltung wurde im Foyer der Kreissparkasse in Ochsenhausen ein alter Deutz-Traktor ausgestellt und für das Öchslefest geworben. Beim Fassanstich verabschiedete das Komitee den scheidenden Vorsitzenden Klaus Jauch. Dieser stand von 2007 bis 2016 dem Komitee vor und trug in dieser Zeit maßgeblich zur Entwicklung der Veranstaltung bei.

Mit dem Öchslefest 2017 endete das Mitwirken des Fanfarenzugs Ochsenhausen an der Veranstaltung. Hopp dankte den Mitgliedern des Fanfarenzugs für das jahrzehntelange Engagement beim Öchslefest und bedauerte die Entscheidung, war der Verein doch Mitwirkender der ersten Stunde. Ebenfalls ausgeschieden sind die Kleintierzüchter, die zunächst eine Teilnahme in Aussicht gestellt hatten.

Im Zuge der Kostendebatten sprach das Komitee in Person von Benjamin Hopp im November des vergangenen Jahres im Gemeinderat vor (SZ berichtete). Die Inhalte des Vortrags fasste Hopp für die anwesenden Vereinsvertreter zusammen. Unter anderem auch den Werdegang der Diskussionen über mögliche Sparpotenziale, die Gespräche mit den Fraktionen sowie Lösungsansätze. Der Vorsitzende machte deutlich, dass durch die vielen Gerüchte unnötiger Unmut und Verunsicherung bei den Mitwirkenden aufkamen. Mit dem positiven Ergebnis für 2017 appellierte Hopp, die Diskussionen endgültig abzuschließen und den Blick nach vorne zu richten. Der geschäftsführende Vorstand habe die Weichen für eine veränderte Kosten- und Budgetplanung gestellt und arbeite weiterhin aktiv dafür, die Mitwirkenden zu unterstützen.

Veränderte Flächennutzung

Derzeit wird im Komitee die veränderte Flächennutzung diskutiert. Beginnend vom Modehaus Marco wird sich zukünftig der Kunst- und Handwerkermarkt bis zum Rathaus erstrecken. Der Parkplatzbereich hinter dem Rathaus soll großzügiger mit Angeboten für Kinder versehen werden. Da am Öchslefest-Samstag bei der Fußballweltmeisterschaft das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Schweden stattfindet, ist vor dem Gasthaus Weinstube Baumann eine Großbildleinwand geplant. Letztmals werden sich 2018 die Bulldogfreunde mit der mittlerweile 20. Ausstellung alter Maschinen am Fest beteiligen. Abschließend dankte Hopp im Namen des gesamten Vorstands den Mitwirkenden für ihr ehrenamtliches Engagement sowie die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.