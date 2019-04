Bebauungsplan im zweiten Anlauf aufgestellt

Bereits im Februar hat der Gemeinderat Ochsenhausen die Aufstellung des Bebauungsplans „Untere Wiesen II – 2. Änderung und Erweiterung“ beschlossen. Diese Woche stand dieses Thema wieder auf der Tagesordnung – weil der Beschluss vor zwei Monaten formalrechtlich fehlerhaft war. Einen entsprechenden Hinweis hatte es aus der Bürgerschaft gegeben. Gemeinderat Hans Holland (Freie Wähler) hatte seinerzeit an der Abstimmung teilgenommen, ist in dieser Angelegenheit aber befangen.

Holland ist einer von mehreren Gesellschaftern eines im Bereich des Bebauungsplans ansässigen Unternehmens und hätte folglich vom Sitzungstisch abrücken müssen. Woran aber nicht gedacht wurde. Deshalb, so Bürgermeister Denzel, solle der Aufstellungsbeschluss nochmals mit „unverändertem Inhalt“ gefasst werden, nur eben ohne das Mitwirken Hollands. Hauptgrund für die angestrebte Erweiterung und Änderung des Bebauungsplans ist das Ausweisen einer Fläche im Bereich der bisherigen Kleingartenanlage bei den Öchsle-Gleisen als potenzieller Kindergartenstandort.

Ein Ansinnen der Verwaltung, dass bereits im Februar auf Kritik stieß. Eckbert Dreyer (CDU) erneuerte diese nun. „Ich habe letztes Mal schon dagegen gestimmt und werde es auch dieses Mal tun“, kündigte er an. „Ich halte es einfach nicht für zielführend, im Gewerbegebiet eine Fläche für einen Kindergarten auszuweisen.“ Außerdem sei für ihn nicht ersichtlich, weshalb eine an den Bereich des Bebauungsplan angrenzende Lagerhalle nicht in diesen mitaufgenommen werde. Winfried Reischmann vom Stadtbauamt entgegnete, man werde sehr genau prüfen, ob diese Fläche außen vorgelassen werde. Eigentlich hätten in den Plan nur „Flächen mit Potenzial für eine Entwicklung“ aufgenommen werden soll, es gebe aber bereits erste Bedenken von Behörden und Bürgern. „Es darf jedenfalls nicht den Anschein erwecken, dass jemand bevorzugt werden soll.“

Eckbert Dreyer hakte auch wegen des Ex-BayWa-Areals nach, das ebenfalls nicht Teil des Bebauungsplans ist. Reischmann erklärte, dass dieser Innenbereich nicht überplant werden müsse. Die Stadt sei Eigentümer und habe es selbst in der Hand, was auf dieser Fläche passiere. „Wir brauchen kein zusätzliches Regularium.“

Der Gemeinderat fasste den den erneuten Aufstellungsbeschluss schließlich bei einer Gegenstimme von Eckbert Dreyer und einer Enthaltung von Eugen Bürk (CDU).