Baustelle in St. Georg dauert bis Ende Juni

Die Klosterkirche St. Georg in Ochsenhausen ist seit drei Wochen Baustelle. Der Altarbereich wird neu gestaltet, Gottesdienstbesucher sollen dadurch mehr sehen und bessere Einblicke bekommen. Parallel dazu läuft das Verfahren, in dem die Klosterkirche wie berichtet zur Basilika („Basilika minor“) erhoben werden soll. Ende Juni ist der Abschluss der Bauarbeiten geplant.

„Die Arbeiten schreiten voran“, berichtet Dekan Sigmund F. J. Schänzle, der zuversichtlich ist, dass die Baustelle wie vorgesehen Ende Juni fertig ist. Gottesdienste finden während der gesamte Baumaßnahme regulär aber mit gewissen Einschränkungen statt. Konkret geht es bei den Umbauarbeiten darum, „die liturgischen Vorgaben des Zweiten Vatikanischen Konzils zu erfüllen“, erklärt Schänzle. Die bislang provisorische Lösung im Altarbereich wird mehr als 50 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil durch eine endgültige ersetzt. Zelebrationsaltar und Ambo werden fest mit dem Boden verbunden, der Kreuzaltar wird um rund eineinhalb Meter nach hinten versetzt. Die gesamte Altarfläche wird vergrößert und um zwei Stufen angehoben. So sollen künftig auch die hinteren Bankreihen mitverfolgen können, wie die Messe gefeiert wird, der Altar soll besser zur Geltung kommen. Denn tote Winkel, so Schänzle, gebe es durch die Säulen in St. Georg ohnehin schon genug.

Umgestaltung kostet 346 000 Euro

Den Künstlerwettbewerb für den neuen Zelebrationsaltar und den Ambo hat Matthias Eder aus Leonberg gewonnen. Sein Entwurf sieht Betonelemente mit einem Bronzeüberzug vor. Diese Woche fertigt der Künstler ein Eins-zu-eins-Modell an, das verdeutlichen soll, ob die Größen und die Dimensionen stimmig sind. Die Kostenberechnung beläuft sich für das gesamte Projekt auf 336 000 Euro. Weitere 10 000 Euro werden für neue Rosenspitzplatten in den Seitenschiffen fällig, diese zahlt die Diözese. Die Platten sind bislang bereits im Mittel- und Seitengang verlegt. Die 336 000 Euro stemmt die katholische Kirchengemeinde St. Georg Ochsenhausen-Erlenmoos aus ihren Rücklagen, die über die Jahre gebildet wurden. Der Kirchengemeinderat hatte sich bereits erstmals 2005 mit diesem Thema befasst, danach ruhten die Pläne aber über mehrere Jahre. Dekan Schänzle sieht diese Investitionssumme gerechtfertigt. Gottesdienste zu feiern sei schließlich ein zentraler Punkt christlichen Glaubens.

Mit neuem Zelebrationsaltar und Ambo werden in St. Georg auch die Voraussetzungen geschaffen, die Klosterkirche zur „Basilika minor“ zu erheben. Denn bei einer Prüfung des ersten Antrags 2015 hatte es aus dem Vatikan die Rückmeldung gegeben, dass alle Voraussetzungen für diesen Schritt erfüllt seien – bis auf die nicht feststehenden Zelebrationsaltar und Ambo. Das Verfahren läuft parallel zu den Bauarbeiten, wie lange dies dauert, weiß Dekan Schänzle nicht. Der Antrag liegt nach wie vor in Rom. Bei der Frage, ob St. Georg neben einem neuen Altarbereich dann auch einen neuen Titel bekommt, muss sich die Kirchengemeinde also noch etwas gedulden.