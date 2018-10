Baustelle Bahnhofsparkplatz startet bald

Mit der Umgestaltung des Bahnhofsparkplatzes in Ochsenhausen hat sich der Gemeinderat in diesem Jahr schon mehrfach beschäftigt, in der Sitzung am Dienstag wurden die Straßenbauarbeiten vergeben.

Das günstigste Angebot für knapp 187 000 Euro gab die örtliche Firma Gräser ab. Wie die städtische Pressesprecherin Monika Merk auf SZ-Nachfrage mitteilt, sollen die Arbeiten bereits im November losgehen und zu Beginn der neuen Öchslesaison im Mai abgeschlossen sein. Ein ambitionierter Zeitplan, bei dem auch das Wetter mitspielen müsse, so Merk.