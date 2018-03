Bauarbeiten für neuen Kreisel starten am 20. März

In knapp vier Wochen wird die Ortsdurchfahrt von Ochsenhausen zur Großbaustelle. Am 20. März sollen die Bauarbeiten für den neuen B-312-Kreisel an der Abzweigung in Richtung Reinstetten (Ulmer Straße) beginnen. Der Gemeinderat Ochsenhausen vergab in seiner Sitzung am Dienstag die Bauarbeiten für den neuen Kreisverkehr an die örtliche Firma Gräser zum Brutto-Angebotspreis von 1,75 Millionen Euro. Die Fertigstellung des Kreisverkehrs an Ochsenhausens zentraler Verkehrsachse ist für Ende November vorgesehen.

Bürgermeister Andreas Denzel sprach in der Gemeinderatssitzung von einer „in jeglicher Hinsicht sehr anspruchsvollen und komplizierten Baumaßnahme“. Er verspüre jedoch auch große Vorfreude. Schließlich verspreche man sich von der Maßnahme einen „deutlich besseren Verkehrsfluss“ durch die Stadt und die Rottuminsel werde durch den Kreisel erschlossen. Trotz der Dimension der Baustelle werde man versuchen, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten, sagte Denzel.

Gemeinsam mit der Gemeinde Erlenmoos werde derzeit ein Faltblatt erarbeitet, mit dem über die Baumaßnahmen und Umleitungen informiert werden soll. Schließlich wird auch die B 312 in der Ortsdurchfahrt von Erlenmoos in diesem Jahr noch Baustelle. Die Biberacher Straße bis zur Kreuzung am Gasthaus Ochsen wird saniert. Wie Bürgermeisterin Alexandra Scherer auf SZ-Nachfrage erklärt, ist der Baubeginn für den 2. Juli vorgesehen. Zum Ende der Sommerferien, am 7. September, müssen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Frank Rauber vom Ingenieurbüro AGP aus Bad Waldsee ging in der Sitzung auf die Ausschreibungsergebnisse für den Bau des Kreisels ein. Zwei Angebote sind abgegeben worden, das günstigste von der Firma Gräser aus Ochsenhausen (1,75 Millionen Euro brutto). Stadtbaumeister Rolf Wiedmann konkretisiert im SZ-Gespräch, dass davon rund 150 000 Euro auf die Belagssanierung in der Poststraße entfallen. Von den verbleibenden 1,6 Millionen Euro werde der Großteil von Bund und Land getragen, am Ende wohl zwischen 900 000 und einer Million Euro. Der Rest verbleibt bei der Stadt Ochsenhausen. Die Kostenteilung wird laut Wiedmann zeitnah final geklärt.

Mitte März soll das Großprojekt mit den ersten Abbrucharbeiten, die eineinhalb bis zwei Wochen dauern werden, beginnen, erklärte Frank Rauber. Im Anschluss müssten bis zu zwei Monate lang verschiedene Versorgungsleitungen verlegt werden. Die eigentlichen Straßenbauarbeiten sollen zu Beginn der Sommerferien starten. Bis dahin sollen die Ulmer Straße und die Poststraße noch teilweise befahrbar sein, lediglich die Biberacher Straße ist in der ersten Phase komplett gesperrt. Ab den Sommerferien ist die komplette Kreuzung gesperrt, dann wird auch der Fahrbahnbelag in der Poststraße erneuert. „Ende November soll die Baustelle fertig sein“, sagte Rauber. Dafür müsse auch die Witterung mitspielen.

Eckbert Dreyer (CDU) erkundigte sich nach der Gehwegbreite im Bereich des Kreisverkehrs. Diese betrage zwei Meter, entgegnete Frank Rauber. „Was wir machen konnten, haben wir gemacht.“ Mehr sei nicht möglich gewesen, auch aufgrund des Grunderwerbs. Und Franz Kiefer (SPD) gab zu bedenken, dass die Geduld der Bürger in diesem Jahr aufgrund der Baustellen „kräftig strapaziert“ werde und bat um die Einhaltung des Zeitplans. Die Bauarbeiten für den Kreisverkehr wurden abschließend einstimmig vergeben.