Batscheider-Ausstellung geht zu Ende

Die Ausstellung mit dem Maler und Bildhauer Jürgen Batscheider in der städtischen Galerie im Fruchtkasten des Klosters Ochsenhausen geht am Sonntag, 6. Mai, zu Ende. Zum Ausstellungsschluss wird am Sonntag um 15 Uhr noch einmal eine Ausstellungsführung mit dem Memminger Künstler angeboten. Die Führung ist öffentlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Unter dem Titel „Der Mensch und das Meer“ zeigt die Ausstellung Bilder und Skulpturen, die alle das Thema Meer zum Inhalt haben. Denn bereits seit vielen Jahren hat Jürgen Batscheider eine innige Beziehung zum Meer. Warum zieht es den Menschen immer wieder hinaus aufs Meer? Warum sucht er es zu bezwingen? Warum liebt oder hasst er es? Sein zentrales Werk zu diesem Thema sind die boatpeople – eine Installation mit 200 bemannten Booten aus Fassdauben. Die einem Schwarm gleichenden Boote erscheinen auf den ersten Blick alle gleich, wurden aber vom Künstler mit Schlagbuchstaben einzeln beschriftet und nummeriert.

Als Maler schreibt Batscheider seit 15 Jahren im Süden Frankreichs sein künstlerisches Tagebuch. In seinem Winteratelier an der Côte d'Azur entstehen unter der Wintersonne Südfrankreichs seine Gemälde. Einfache Zeichnungen der Landschaft und der Küste benutzt er als graphisches Gerüst, um seinen Emotionen in klaren Farben auf großformatigen Leinwänden Raum zu geben. Das Meer ist für den Künstler Symbol ewiger Veränderung: Keine Welle gleicht jemals einer anderen. Diesem Phänomen spürt Batscheider in seinen „Wellenbildern“ nach.