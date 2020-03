Basilikachor blickt auf musikalisch anspruchsvolles Jahr

Der Basilikachor St. Georg Ochsenhausen-Erlenmoos hat im vergangenen Jahr eine Reihe von Herausforderungen mit großem Erfolg bewältigt. So gestaltete der Chor die Altarweihe und die Messe zur Erhebung von St. Georg zur Basilika musikalisch. Unter der musikalischen Leitung von Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer wurden Werke von Bruckner und Iste gesungen, außerdem Mozarts „Krönungsmesse“.

Um die beiden Pontifikalgottesdienste herum gruppierten sich viel weitere Termine; es war musikalisch ein dicht gedrängtes Jahr für den Chor. So fungierte er in der Landesakademie bei der Dozentenauswahl als Probenchor, in der Karwoche wirkte er bei der Karfreitagsliturgie mit. Am Ostersonntag brachte der Chor, verstärkt durch Gastsänger, die „Missa in C“ von J. E. Eberlin zu Gehör, dazu das fulminante „Halleluja“ von Händel. Bei der Andacht am 1. Mai sang der Chor Marienlieder, der Pfingstsonntag war der „Missa brevis“ des Engländers R. Jones gewidmet. Beim Benediktusfest wurde wiederum die „Missa in C“ von Eberlin aufgeführt, dazu das „Halleluja“ von Händel und das „Sancta Maria“ von Mozart.

Nach der Sommerpause, kam die gewaltige Aufgabe, die Krönungsmesse für das Pontifikalamt zur Basilikaerhebung einzustudieren. Die Krönungsmesse hätte vom Kirchenchor in der Kürze der Zeit und auch zahlenmäßig niemals gestemmt werden können, heißt es von Seiten des Chors. Aber die gezielte Werbung für das Projekt war so erfolgreich, dass sich zu der ersten Probe fast 90 Sängerinnen und Sängern einfanden. „Es war harte, ja teilweise stressige Arbeit, die einen total forderte und höchste Konzentration abverlangte“, sagte Schriftführerin Renate Mainka bei der Hauptversammlung. Das außergewöhnliche Ereignis wurde schließlich in der musikalischen Kooperation zwischen dem Projektchor und dem 30 Mann starken Orchester zu einem Erlebnis für Gemeinde und Gäste. Parallel zu diesem Kraftakt liefen schon die Vorbereitungen für ein Kirchenchor-Regionssingen in St. Georg. Insgesamt trafen sich zehn Kirchenchöre mit rund 210 Sängerinnen und Sängern. Beide Großereignisse waren seit Monaten bestens vorbereitet, auch durch samstägliche Probenachmittage im Gemeindehaus. Der letzte Auftritt des Jahres erfolgte am ersten Weihnachtsfeiertag mit der Orchestermesse „Sancti Joannis de Deo“ von Joseph Haydn sowie der Kantate von Michael Haydn „Lauft ihr Hirten allzugleich“.

neben den Berichten standen Wahlen auf dem Programm der Hauptversammlung. So wurde der Vorstand im Amt bestätigt. Geehrt wurden Magda Weber für 30 Jahre, Michael Schilling für 35 Jahre, Anita Gerner für 40 Jahre im Dienst der Kirchenmusik. Einen Ehrenbrief und ein Präsent bekamen Bruno Weber und Margot Kurz (50 Jahre). Auch nach 50 Jahren unermüdlichem Dienst hatte Margot Kunz im vergangenen Jahr kein einziges Mal gefehlt, Franz Kösler und Gertrud Held waren nur einmal abwesend. Chorleiter Thomas Fischer zeigte sich mit dem Probenbesuch von 81 Prozent insgesamt recht zufrieden, sah aber noch Luft nach oben. Er dankte dem Chor für seine Leistungen in diesem fordernden Jahr und den musikalischen Institutionen und Gruppen der Stadt für die aktive Unterstützung der Kirchenmusik.