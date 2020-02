Der Kinderartikelbasar in Ochsenhausen findet am Samstag, 21. März, von 10 bis 13 Uhr in der Kapfhalle statt. Die Warenannahme ist am Freitag, 20. März, von 16 bis 17.30 Uhr. Abholung der nicht verkauften Waren ist am Samstag, 21. März, von 18 bis 19 Uhr. Kundennummern sind erhältlich unter Telefon 07352/911670 (200er) und 07352 923592 (300er).