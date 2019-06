Barocke Klänge in Ochsenhausen

Das Landesjugendbarockorchester (LJBO) gibt am Freitag, 21. Juni, ein Konzert im Bibliothekssaal der Landesmusikakademie Ochsenhausen. Beginn ist 19 Uhr. Die Akademie kündigt an, dass das Konzertprogramm mit Werken von Johann Sebastian Bach, Jean-Baptiste Lully und Francesco Geminiani den Austausch zwischen Deutschland, Frankreich und Italien widerspiegle. Das LJBO zählt zu den zuletzt gegründeten Landesjugendorchestern in Baden-Württemberg und hat sich auf Barockmusik spezialisiert. Es wird geleitet von Gerd Uwe Klein, einem ausgewiesenen Experten für Alte Musik, und erarbeitet zwei Konzertprogramme pro Jahr. Dass das LJBO sich als eines von bundesweit 13 jungen Ensembles für die Teilnahme am Jugendorchesterwettbewerb der Jeunesse musicales qualifizieren konnte, zeigt laut Akademie die hohe Qualität des Ensembles. Der Eintritt ist frei, es besteht freie Platzwahl.