Der Fanfarenzug Ochsenhausen veranstaltet am Samstag, 16. November, in der Kapfhalle in Ochsenhausen ein Benefizbonzert mit Stinger-Rock, R.E.D. GANG-Blues Rock und Out of my Head-Indy Rock. Einlass ist ab 19 Uhr. In diesem Jahr geht der Erlös an zwei Organisationen. Der Verein „Zusammen Berge versetzen“ aus Eberhardzell will Menschen aus der Region, die aufgrund einer Krankheit, eines Unfalls oder anderer Schicksalsschläge auf Hilfe angewiesen sind, bei Therapien, Hilfsmitteln oder der Verwirklichung von Lebensträumen unterstützen. „Der bunte Kreis“ der Memminger Klinik für Kinder- und Jugendmedizin hilft Eltern, deren Kind früh-und/oder risikogeboren, schwerst- oder chronisch krank ist, in seiner geistigen- körperlichen- emotionalen oder sozialen Entwicklung gefährdet oder beeinträchtigt ist. Diesen Eltern stehen Mitarbeiter bunten Kreises zur Seite. Alle Projekte sind ausschließlich über Spenden finanziert. Karten gibt es im Vorverkauf für acht Euro bei Zigarren Utz und Ox-line in Ochsenhausen, an der Abendkasse für zehn Euro. Foto: privat