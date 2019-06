Bald ist Öchslefest: Das erwartet Besucher aus nah und fern

Bald ist wieder Öchslefest: Von Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, feiert ganz Ochsenhausen. Und viele Besucher aus der Region feiern mit. Das Öchslefest hat eine lange Tradition. Man kennt es landauf, landab für Dampflok-Nostalgie und für oberschwäbische Gastlichkeit. Wie das Festkomitee mitteilt, erwartet die Besucher in diesem Jahr ein buntes Programm für Groß und Klein, das laut Veranstalter viel Abwechslung verspricht: bunte Märkte, Musikkapellen, Bands, Streichelzoo, Kindertheater und Kinder-Spiel-Parcours, Fahrzeugausstellungen und natürlich Fahrten mit der Öchsle-Bahn.

Miniaturbahn

Denn das Herzstück des Öchslefests ist selbstverständlich der Bahnhof. Dort ist am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr viel geboten. Man kann Fahrten mit einer Handhebel-Draisine wagen und im Lokschuppen allerhand Raritäten bewundern. Dieses Jahr zum ersten Mal beim Fest dabei ist die sogenannte Malu-Bahn. Es ist eine Miniaturbahn, die von echt dampfenden Dampfloks gezogen wird. Sie zieht ihre Kreise auf der Parkfläche beim Öchsle-Bahnhof.

Stichwort Öchsle: Am Samstag und am Sonntag kann man eine Runde mitfahren, jeweils um 12 und 16.15 Uhr ab Ochsenhausen. Wer schon in Warthausen einsteigen möchte: Dort startet die Öchsle-Bahn um 10.30 und 14.45 Uhr. Auf dem Bahnhofsareal liegt auch das Museum der Waschfrauen. Ihr Museum, ein kleines Schmuckstück, ist am Festsonntag geöffnet.

Seit 30 Jahren hat Ochsenhausen die italienische Partnerstadt Subiaco. Dieses Jubiläum wird auch im Rahmen des Öchslefests zelebriert. Das Städtchen in der Nähe von Rom hat dafür eigens einen musikalischen Gruß entsandt: Das Orchestra Populare Aniene spielt am Samstag um 16.30 Uhr am Marktplatz und am Sonntag ab 10 Uhr beim Frühschoppen der Öchsle-Bahn.

Noch ein wichtiger Termin am Samstagvormittag: der Fassanstich auf dem Marktplatz um 11 Uhr. Das ist zugleich der offizielle Auftakt des Öchslefests. Bei der Schranne musizieren derweil die Ensembles und Bands der städtischen Jugendmusikschule.

Im Lauf des Wochenendes werden noch viele andere Musikgruppen den Marktplatz zum Klingen bringen: die Biber-Oldies sowie die „Oldies“, der Spielmannszug Ochsenhausen, die Musikvereine aus Erlenmoos und Dellmensingen, die Rottumtaler und Aulendorfer Alphornbläser. Die Stadtkapelle Ochsenhausen spielt traditionell am Samstagabend auf dem Marktplatz unter der musikalischen Leitung von Rainer Wörz auf. Im Café Liederkranz laden am Samstagabend Karl-Heinz Maucher am Akkordeon und Karsten Wiesner an der Gitarre die Gäste zum Mitsingen von Schlagern und Evergreens ein und am Sonntagvormittag tritt zum Frühschoppen die Kapelle „Steirisch, blechig, guad“ auf.

Doch das Festwochenende beginnt schon früher, am Freitag mit einer sportlichen Veranstaltung: im Stadion Hopfengarten fällt um 17 Uhr fällt der Startschuss für den 39. Fürstenwaldlauf . Wenn die Sonne untergeht, wird es musikalisch und gemütlich: Ab 21 Uhr spielen die vier Musiker der „Greyhoundband“ Rock und Blues im Café Seestern beim Freibad Ziegelweiher. Im Stadtcafé Hampp tritt zur selben Zeit die Band „Stadtgespräch“ auf, mit Cover-Versionen von aktuellen Songs und Rock-Klassikern.

Wer Märkte mag, kommt am Samstag auf seine Kosten: Ab acht Uhr beginnt in der Joseph-Gabler-Straße der Flohmarkt. An den fast 100 Ständen können Besucher bis 18 Uhr stöbern. Ebenfalls mit einem Stand vertreten ist der Verein der Vereinigten Briefmarkensammler. Wie der Verein mitteilt, hat er zum Öchslefest 2019 einen besonderen Briefumschlag für die Freunde der Schmalspurbahn und Philatelie und als Erinnerung zum diesjährigen Fest aufgelegt. „Die 99 788 unter Dampf“ ist das Hauptmotiv des sogenannten Plusbriefes. Der Brief kann versendet oder zur Erinnerung gesammelt werden. Er ist in limitierter Stückzahl aufgelegt und am Briefmarkenstand erhältlich.

Etwas später als der Flohmarkt, nämlich ab 10 Uhr öffnet der bunte Kunst- und Handwerkermarkt. Den findet man in der Straße vom Rathaus bis zum Hotel Mohren. Auch da gibt es viel zu sehen: Alte und neue Handwerksberufe zeigen übers Wochenende, was sie können. Hinter der Schranne wird um 10 Uhr das Lagerleben eröffnet. Samstag wie auch Sonntag erwartet ein Pferde- und Streichelzoo kleine und große Tierfreunde, außerdem wird getanzt.

Kinderprogramm

Kinder haben auf dem Öchslefest die Qual der Wahl: Ab 12 Uhr öffnet am Samstag hinterm Rathaus der große Kinderbereich. Er ist am Samstag und Sonntag geöffnet und wurde für das diesjährige Öchslefest erheblich ausgebaut. Ebenfalls am Samstag und Sonntag gibt es in der Bahnhofstraße einen bunten Kinder-Spiel-Parcours mit spannenden Stationen. Einen kleinen Vergnügungspark erwartet Besucher in der Joseph-Gabler-Straße. Auch er ist am Samstag wie Sonntag geöffnet. Ein Theaterstück gibt es außerdem: Am Samstag ist in der AOK in der Bahnhofstraße das Kindertheater „Rumpelstilzchen“ zu sehen, Vorstellungen sind um 12.30, 13.30 und 14.30 Uhr.