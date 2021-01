Backbone-Netz: Bauarbeiten starten am Montag

Das Backbone-Netz des Landkreises kommt nun auch in Ochsenhausen an. Wie Bürgermeister Andreas Denzel in der Gemeinderatssitzung am Dienstag berichtete, beginne der Ausbau der schnellen Internetverbindungsstraße zwischen den Gemeinden am Montag, 1. Februar. An diesem Tag sollen die Arbeiten in der Straße „Güterbahnhof“ starten. Dafür müsse die Straße halbseitig für den Verkehr gesperrt werden. Die Leitung werde außerdem auch in einem kurzen Abschnitt in der Biberacher Straße, der Joseph-Gabler-Straße, der Schloßstraße und der Brühlstraße verlegt. Die Arbeiten sollen bis Ende März abgeschlossen sein. „Die Leitung wird vorwiegend in den Gehwegen verlegt“, erklärte Denzel. Laut Stadtverwaltung ist die ausführende Baufirma bestrebt, den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.