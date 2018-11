Autofahrer im östlichen Landkreis Biberach können bald aufatmen. Denn in diesen Tagen ist bei zwei zentralen Baustellen der Endspurt eingeläutet worden. So haben Arbeiter den neuen Kreisverkehr in Ochsenhausen und die Gutenzeller Straße in Kirchberg asphaltiert. Ein Ende der großen Umleitungen, die auch Anwohner zunehmend belasten, wird damit absehbar.

Noch einen Monat, dann ist es geschafft: Der Kreisel im Zentrum von Ochsenhausen macht große Fortschritte. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung wurde in den vergangenen Tagen der Feinbelag aufgebracht. Trotz der nicht immer einfachen Witterungsverhältnisse – es wurde kalt und nass – sind die Arbeiten gut vorangekommen. Seit Frühjahr dieses Jahres wird die einstige Ampelkreuzung mit drei Ästen in einen Kreisverkehr mit vier Ästen umgebaut, um die Rottuminsel erschließen zu können. Zudem soll sich, so die Hoffnung der Akteure, der Verkehrsfluss auf der B-312-Ortsdurchfahrt verbessern.

Markierungen fehlen noch

„Jetzt sieht die Baustelle richtig schön aus“, so Bürgermeister Andreas Denzel. Befahrbar ist der Abschnitt aber noch nicht. So fehlen bislang die Brückengeländer, Markierungen und Verkehrszeichen. „Auch die Straßenlampen müssen noch installiert werden“, erläutert der Bürgermeister. Nicht zu vergessen sei dabei auch die Bepflanzung. Insgesamt ist der Zeitplan nach Denzels Aussage „sehr gut eingehalten worden“, sodass alle Beteiligten hoffen, mit sämtlichen Arbeiten bis Ende November fertig zu sein. Danach soll im Abschnitt Memminger Straße 64 bis Poststraße 56 zwischen 22 und 6 Uhr Tempo 30 gelten. Damit setzt die Stadt einen weiteren Punkt des von ihr erstellten Lärmaktionsplans um.

Auch in Reinstetten fast fertig

Fast abgeschlossen ist hingegen die Sanierung der Hürbler Straße in Reinstetten. Kleinigkeiten wie Markierungsarbeiten sind noch zu erledigen. „Für den Verkehr können wir die Straße zunächst aber nicht freigeben“, erläutert die Sprecherin der Stadtverwaltung, Monika Merk. Denn in Hürbel dauern die Arbeiten an der K7508, dort ist es die Reinstetter Straße, an. Auf ihrer Gemarkung lässt die Gemeinde Gutenzell-Hürbel die Kanalisation sowie die Wasserversorgung erneuern. Darüber hinaus werden Leerrohre für den Breitbandausbau verlegt. Bis Ende des Jahres läuft die Baustelle voraussichtlich noch.

Etwas weiter östlich, in der Illertalgemeinde Kirchberg, rückte am Mittwoch und Freitag nochmals die Teermaschine an. Nachdem bereits der westliche Teil der Gutenzeller Straße vor wenigen Tagen planmäßig abgeschlossen wurde, musste noch der östliche Teil der Kreisstraße 7506 (Abzweigung Marktstraße bis Hauptstraße) asphaltiert werden. „In Kürze wird die Ortsdurchfahrt wieder offen sein“, sagte Kirchbergs Bürgermeister Jochen Stuber. Die Arbeiten seien wie vorgesehen verlaufen, böse Überraschungen hat es demnach nicht gegeben. „Wir hatten allgemein wenig Regen und auch keine Starkregenereignisse, sodass die Baustelle etwas weniger als kalkuliert kosten dürfte“, zeigt sich Stuber zuversichtlich. Aufgrund des trockenen Sommers sind die befürchteten Unwägbarkeiten mit dem Grundwassers nicht eingetreten, was die Arbeiten nicht nach hinten warf.