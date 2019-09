Bürgermedaille der Stadtz Ochsenhausen für ehrenamtliches Engagement

Für ihr großes ehrenamtliches Engagement hat Bürgermeister Andreas Denzel Eugen Bürk und Franz Kiefer die Bürgermedaille verliehen, die höchste Auszeichnung die die Stadt Ochsenhausen zu vergeben hat. Die Medaille, die das älteste bekannte Siegel des Klosters Ochsenhausen trägt, hat der Gemeinderat 1981 für Bürger gestiftet, die sich in besonderer Weise verdient gemacht haben. Sie wurde bisher erst 13 Mal verliehen.

Die beiden Preisträger wurden vor wenigen Monaten aus dem Gemeinderat und dem Ortschaftsrat verabschiedet. Eugen Bürk wuchs in Laubach auf und widmete sich als Betriebsschlosser der Haustechnik. Sein berufliches Wissen war ihm in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Mitglied der freiwilligen Feuerwehr hilfreich. Er ist aktives Mitglied des Musikvereins Reinstetten und organisiert außerdem Treffen mit anderen Laubachs aus ganz Deutschland. Mit der Ehrennadel des Gemeindetags wurde Bürk vor Kurzem für 30 Jahre Mitgliedschaft im Ortschaftsrat und für 15 Jahre Mitgliedschaft im Gemeinderat ausgezeichnet. Laut Denzel habe die Qualität seines vielfältigen ehrenamtlichen Engagements den Gemeinderat dazu veranlasst, ihn mit der Bürgermedaille der Stadt Ochsenhausen auszuzeichnen. „Als ich davon erfahren habe, war ich sprachlos“, sagt Bürk zu der ehrenvollen Auszeichnung, er habe nur seine Pflicht für die Gemeinde erfüllt. Und obwohl das Ehrenamt viel Arbeit bedeutet, habe er das gerne und aus innerer Überzeugung getan.

Sonnenschein und stürmische Zeiten

Franz Kiefer wuchs in Tristolz auf. Als Lehrer für Religion und Englisch führte ihn sein Weg nach Ochsenhausen. Nach wenigen Jahren an der Joseph-Gabler-Hauptschule ließ er sich mit seiner Familie in Reinstetten nieder. 20 Jahre lang war Kiefer Mitglied des Ortschaftsrats und des Gemeinderats. Außerdem war er 19 Jahre lang als Ortsvorsteher von Reinstetten tätig. Im Regierungsbezirk Tübingen wurde er zum Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Ortsvorsteher gewählt. Kiefer hat sich in zahlreichen weiteren gesellschaftlichen Bereichen engagiert und zur gesunden Infrastruktur Reinstettens beigetragen. „Ich teile diese besondere Auszeichnung in Gedanken mit allen, die mich unterstützt haben“, freut sich Kiefer über die Bürgermedaille. In seinen Jahren in ehrenamtlicher Tätigkeit habe es viel Sonnenschein, aber auch stürmische Zeiten gegeben, von denen er keine missen möchte. Franz Kiefer wurde außerdem als Ortsvorsteher von Reinstetten verabschiedet, da er sich entschied, nicht mehr für das Ehrenamt zu kandidieren. In seiner Amtszeit stand er vor vielen wichtigen Aufgaben, so zum Beispiel die Zusammenführung der Joseph-Gabler-Hauptschule und der Hauptschule Reinstetten zu einer gemeinsamen Werkrealschule oder dem Kreismusikfest 2017.

Vor wenigen Tagen wurde Georg Keller vom Gemeinderat als Nachfolger Kiefers gewählt. Stellvertretend an seiner Seite Wolfgang Schafitel. Im Namen des Ortschaftsrats bedankten sich Georg Keller und Wolfgang Schafitel bei Eugen Bürk und Franz Kiefer, indem sie ihnen ein schmackhaftes Geschenk überreichten. Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Klarinettenduett der Jugendmusikschule Ochsenhausen, bestehend aus Sarah Graf und Susanne Feix-Treß. Anschließend an die Verleihung trugen sich Bürk und Kiefer noch in das goldene Buch der Stadt Ochsenhausen ein. Um den Abend schön ausklingen zu lassen, gab es einen Stehempfang, bei dem der Musikverein Reinstetten für die reichliche Verpflegung sorgte.