Bürgerehrennadel für Johannes Angele

Johannes Angele aus Reinstetten ist am Donnerstag mit der Bürgerehrennadel der Stadt Ochsenhausen ausgezeichnet worden. Bürgermeister Andreas Denzel überreichte Angele diese Auszeichnung im Rahmen des Vortrags über den Weltflug des Barons von Koenig-Warthausen. Denzel würdigte Angeles jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement, nicht zuletzt als Heimatforscher. „Sie sind ein mehr als würdiger Träger dieser Auszeichnung.“

Denzel sagte in seiner Rede, dass Johannes Angele nicht nur an der aktuell zu sehenden Ausstellung über den Weltflug in Wennedach maßgeblich beteiligt sei, sondern sich auch sonst „auf vielfache Art und Weise um unsere Stadt verdient gemacht hat“. So habe Angele gemeinsam mit seinem inzwischen verstorbenen Vater – der 2005 ebenfalls die Bürgerehrennadel erhalten hatte – und später allein eine ganze Reihe von Büchern zur Orts- und Heimatgeschichte herausgebracht und dafür sogar einen eigenen Verlag gegründet. Denzel wies darauf hin, dass erst vor kurzem in Angeles Verlag das Buch über Oberschwaben im Ersten Weltkrieg erschien, Johannes Angele ist Mitherausgeber. „Das Buch ist eine wahre Fundgrube, zu dem ich allen Beteiligten nur gratulieren kann.“ Denzel lobte Angele als einen „seit vielen Jahren äußerst engagierter Heimatforscher, der sich in der Interessengemeinschaft der Heimatforscher im Kreis Biberach ebenso kompetent wie tatkräftig einbringt“. So sei Angele auch maßgeblich an einer Ausstellung über den Ersten Weltkrieg in Ochsenhausen beteiligt gewesen, die vor wenigen Jahren im Klostermuseum zu sehen war.

Der Bürgermeister erwähnte darüber hinaus das kommunalpolitische Engagement des Reinstetters. Zehn Jahre lang war Angele Gemeinderat, 15 Jahre gehört er dem Ortschaftsrat Reinstetten an, 20 Jahre lang saß er im Kreistag, außerdem war er Mitglied im Regionalverband Donau-Iller. Am Verwaltungsgericht Sigmaringen ist er nach wie vor als ehrenamtlicher Richter tätig. Die Verleihung der Ehrennadel sei auch nicht ganz uneigennützig, so Denzel. „Denn vielleicht kann sie ja einen kleinen Beitrag dazu leisten, um Sie weiter zu motivieren, dass Sie Ihr großes ehrenamtliches Engagement insbesondere für die Erforschung unserer Heimat- und Ortsgeschichte noch viele Jahre fortführen.“

Johannes Angele selbst sagte nach der Überreichung der Ehrennadel, er sei völlig überrascht und versprach zugleich: „Ich werde mit dem Engagement für die Heimatforschung in und um Ochsenhausen nicht nachlassen.“