Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Sonntag bei Ochsenhausen einem Reh ausgewichen. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Auto entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Wie die Polizei berichtet, ist die 19-Jährige gegen 18.15 Uhr zwischen Dietenwengen und Mittelbuch unterwegs gewesen, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Die Fahrerin wich aus, kam von der Straße ab, ihr Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau, die unverletzt blieb. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei weist darauf hin, dass bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße gerechnet werden müsse. Das betreffe besonders Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet seien. Fahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Und sie sollten den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Fahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher werde der Unfall für die Menschen.