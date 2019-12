Autofahrerin übersieht in Ochsenhausen Radler und verletzt ihn leicht

Eine Autofahrerin hat am Montagmorgen in Ochsenhausen im Kreisverkehr einen Radfahrer übersehen und zu Fall gebracht. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 7 Uhr eine 50-Jährige in der Biberacher Straße. Am Kreisverkehr Bahnhof fuhr sie in diesen ein. Dort fuhr jedoch bereits ein 47-jähriger Fahrradfahrer, den die Autofahrerin übersehen hatte. Der Radfahrer hatte Vorfahrt. Das Auto erfasste noch das Hinterrad des Fahrrads. Der 47-Jährige stürzte daraufhin und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.