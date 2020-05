Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Die Polizei hat am Montag und Dienstag Kontrollen durchgeführt. Wie die Polizei berichtet, versuchte am Dienstag kurz nach Mitternacht ein 22-jähriger Autofahrer in Kirchdorf vor der Kontrolle zu flüchten. Im Griesweg gab er sein Vorhaben auf. Bei dem Fahrer hatten die Beamten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte auch der Drogentest. Mit dem Mann fuhren die Polizisten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. In Ochsenhausen stoppte Polizei am Montag nachts 30-jährigen Autofahrer, der alkoholisiert unterwegs war. Er musste sein Auto nach der Kontrolle stehen lassen und Blut abgeben.