Autofahrer beim Tanken bestohlen

Ein Dieb hat aus einem Auto in Ochsenhausen eine Geldbörse geklaut.

Gegen 15.15 Uhr befand sich am Dienstag ein 37-Jähriger an einer Tankstelle in der Laupheimer Straße. Nachdem er sein Fahrzeug getankt hatte, begab er sich in das Gebäude und bezahlte dort.

Das Auto blieb unverschlossen an der Zapfsäule, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Im Fahrzeug befand sich eine Geldbörse. Das nutzte ein Unbekannter aus, griff zu und flüchtete mit der Beute.

Den Diebstahl bemerkte der Autofahrer erst mehrere Stunden später. Die Beamten des Polizeipostens Ochsenhausen haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen den Täter. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07352/20200 entgegen.