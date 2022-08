Auto und Wohnmobil prallen zusammen

Ein Auto und ein Wohnmobil sind am Montag in Ochsenhausen zusammengestoßen. Grund dafür war laut Polizeibericht wohl die missachtete Vorfahrt der Autofahrerin.

Gegen 12.15 Uhr war ein Mann in einem Wohnmobil in der Ulmer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus dem Industriegebiet kam eine Frau in einem Opel. Die 79-Jährige Fahrerin hielt zunächst an. Anschließend wollte sie die Kreuzung in Richtung Eichener Straße überqueren. Dabei achtete sie jedoch nicht auf die Vorfahrt des 77-Jährigen in seinem Wohnmobil. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver des Wohnmobilfahrers stießen die Fahrzeuge zusammen. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 6000 Euro. Die Polizei nahm nun die Ermittlungen zur Unfallursache auf.