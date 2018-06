Ein Auto ist in einer Garage in Ochsenhausen vollständig ausgebrannt.

Wie die Polizei berichtet, hat der Besitzer eines BMW am Samstagmorgen gegen drei Uhr den Brand seines Autos festgestellt. Das Fahrzeug stand in einer frei zugänglichen Garage im Kellergeschoss des Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand der Pkw bereits in Vollbrand. Die Garage wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Hitzeentwicklung schmolzen Rollläden und platzten Scheiben an den darüber liegenden Wohnungen.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnungen verhindern. Im Haus wohnen insgesamt 29 Personen. Die Feuerwehr Ochsenhausen war mit einem Löschzug im Einsatz, ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort. Die Kriminalpolizei und Spezialisten der Spurensicherung haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 6000 Euro, der Schaden am Gebäude konnte noch nicht beziffert werden.