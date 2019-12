Auszubildende und Studenten sammeln 6000 Euro für drei soziale Projekte

Die knapp 100 Auszubildenden und Studierenden der Firma Südpack in Ochsenhausen haben eine Tombola für den guten Zweck organisiert. Mit dem Erlös aus der Tombola, einer Sonderverlosung und einer Azubi-Aktion erreichten die 1000 Südpack-Mitarbeiter einen Betrag in Höhe von insgesamt 6000 Euro. Das teilt das Unternehmen mit. Mit dieser Summe unterstützt das Ochsenhauser Unternehmen drei soziale Projekte und Einrichtungen in der Region mit jeweils 2000 Euro.

Laut Pressemitteilung des Unternehmens gehen 2000 Euro an das Kinder- und Jugendheim Huck Finn in Ochsenhausen. Das Kinder- und Jugendheim bietet Hilfe für Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen an. Dies geschieht zum einen in Form einer Wohngruppe mit neun Plätzen und zum andern auch in Form einer Nachbetreuung nach Verlassen der Wohngruppe.

Die Kinder und Jugendlichen werden sowohl im emotionalen und sozialen als auch im berufsbezogenen Bereich gefördert. Mit der Spende kauft das Kinder- und Jugendheim ein neues Klavier für die Jugendlichen. Huck Finn ist eine Mitgliedseinrichtung des VPK-Landesverbandes privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe in Baden Württemberg.

Weitere 2000 Euro gehen als Spende an den Verein „Zusammen Berge versetzen“. Der Verein unterstützt Familien und Einzelpersonen im Landkreis Biberach und der näheren Umgebung, die in Not geraten sind und Hilfe brauchen. Beispielsweise beteiligt sich der Verein an den Kosten für einen speziell ausgebildeten Hund, der im Vorfeld eines epileptischen Anfalls eines Kindes Alarm schlagen kann.

Das dritte Spendenpaket in Höhe von 2000 Euro wird an das Projekt „Geschwisterzeit“ gespendet. Geschwister von Kindern mit Behinderung oder schwerer Krankheit werden in diesem Projekt in den Mittelpunkt gestellt. Im Kontakt mit anderen Kindern, die in derselben Situation sind, können sie eigene Stärken und Selbstbewusstsein sowie Handlungsstrategien für ihren besonderen Alltag entwickeln.